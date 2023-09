Real Madrid reage e vence Las Palmas; Girona é o novo líder do Espanhol

O Real Madrid sofreu, nesta quarta-feira (27), para vencer o Las Palmas por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, e ficar a um ponto do novo líder, o surpreendente Girona, que bateu o Villarreal por 2 a 1.

Pressionado pela derrota do fim de semana no clássico contra o Atlético de Madrid, o time merengue reagiu com os gols de Joselu (54') e de Brahim Díaz (45'+2), que começou como titular no lugar de Jude Bellingham.

O gol de Díaz deu tranquilidade no fim do primeiro tempo ao Real Madrid, que apesar do amplo domínio não conseguia atravessar a defesa bem postada do Las Palmas, que também contou com a grande atuação do goleiro Álvaro Valles.