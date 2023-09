Polícia investiga roubo à casa de Sergio Ramos durante jogo do Sevilla

A polícia da Espanha está investigando um roubo à casa do zagueiro Sergio Ramos, que aconteceu durante o jogo do Sevilla contra o Lens pela Liga dos Campeões na semana passada.

Um porta-voz da Guarda Civil informou nesta quarta-feira (27) que no momento do roubo havia pessoas na casa, mas não as identificou. Segundo a imprensa espanhola, estavam no local os quatro filhos do jogador e suas babás. Ninguém foi ferido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A invasão aconteceu no dia 20 de setembro, quando Ramos estava em campo pelo Sevilla na primeira rodada da Champions, no estádio Sánchez Pizjuán, contra o Lens da França.