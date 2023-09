Poderoso senador Bob Menéndez se declara 'inocente' em corte dos EUA

Segundo a Promotoria, o senador democrata aceitou usar sua posição oficial para beneficiar os empresários Wael Hana, José Uribe e Fred Daibes - também acusados no caso -, e o governo do Egito em troca de centenas de milhares de dólares e presentes caros.

O senador de Nova Jersey, de 69 anos, e sua esposa, Nadine Menéndez, também acusada no mesmo caso, chegaram de mãos dadas ao Tribunal Distrital do Sul, em Manhattan, em seu primeiro comparecimento perante o juiz, depois de serem indiciados na última sexta-feira.

Na casa do casal em Nova Jersey, os investigadores encontraram cerca de US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões na cotação do dia) em dinheiro escondidos entre roupas, cofres e envelopes, além de barras de ouro avaliadas em mais de US$ 150 mil (R$ 751,5 mil) e um carro de luxo doado por um dos empresários.

Segundo as acusações da Promotoria, Menéndez forneceu informação sensível para o Egito, incluindo informações militares, e pressionou vários funcionários de alto escalão do Departamento de Agricultura para adotar decisões que teriam beneficiado o monopólio que o governo egípcio concedeu ao empresário Wael Hana.

Da mesma forma, teria tentado influenciar a Justiça de Nova Jersey para que abandonasse as investigações criminais contra Uribe e Daibes.

O senador, que renunciou "temporariamente" à presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, onde exerceu influência na política externa do país, negou ter feito algo ilegal e se recusou a renunciar ao cargo - apesar da forte pressão que enfrenta.

Em sua primeira declaração pública na segunda-feira, ele disse que as acusações são "sérias", mas "são apenas alegações" e se mostrou confiante em que será absolvido.

Esta é a segunda acusação de corrupção em oito anos contra o veterano político de Nova Jersey, cujo futuro imediato pode pôr em risco a escassa maioria do Partido Democrata no Senado.