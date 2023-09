(Brasil política saúde, 720 palavras, já transmitida)

=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO REFUGIADOS ===

GORIS:

Quase metade da população armênia deixou Nagorno-Karabakh

A Armênia afirmou, nesta quarta-feira (27), que quase metade da população de Nagorno-Karabakh abandonou a região desde a ofensiva relâmpago do Azerbaijão na semana passada, que acabou com os sonhos de independência dos separatistas armênios.

Armênia Azerbaijão conflito diplomacia refugiados Nagorno-Karabakh

=== CLIMA JUSTIÇA ===

ESTRASBURGO:

Tribunal europeu examina denúncia de jovens contra inação climática

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) começou a examinar, nesta quarta-feira (27), a denúncia apresentada por seis jovens portugueses contra 32 países que, consideram, não fazem o suficiente para conter a mudança climática.

UE justiça clima meio-ambiente tribunal Portugal direito

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MANAUS:

Curupira 'high tech', um guardião equipado com IA em defesa da Amazônia

Quando uma motosserra for ligada para derrubar uma árvore em algum recanto remoto da Amazônia, o "Curupira" vai ouvir o ruído e alertar as autoridades em tempo real. Este dispositivo de Inteligência Artificial (IA) é um novo "guardião" no combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta.

Brasil meio ambiente

APATZINGAN:

'Colocam preço em tudo': o crime organizado ataca o bolso dos mexicanos

Dois lotes abandonados se destacam entre imensas plantações de limão e banana em Apatzingán, México. Seus proprietários preparavam a terra para semear, mas preferiram fugir quando o crime organizado chegou para extorqui-los.

México crime narcotráfico economia

WASHINGTON:

Aumento de crimes em Washington preocupa Estados Unidos

Houve um tempo em que Washington foi o epicentro da epidemia de crack e "a capital do homicídio" dos Estados Unidos. Embora as taxas associadas à violência dos anos 1990 estejam distantes, atualmente o aumento da criminalidade se tornou preocupante.

EUA polícia crime homicídio roubo

-- EUROPA

MADRI:

Líder da direita espanhola perde votação no Parlamento para virar primeiro-ministro

O líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, não conseguiu apoio suficiente no Parlamento e sofreu uma derrota em primeira votação nesta quarta-feira (27), como estava previsto, em sua candidatura para assumir o cargo de chefe de Governo.

Espanha governo política parlamento

LAMPEDUSA:

Lampedusa, a ilha italiana que vive no ritmo da chegada de migrantes

Devido a sua posição geográfica em frente ao norte da África, a pequena ilha de Lampedusa, no mar Mediterrâneo, sem querer se tornou símbolo da chegada de migrantes à Europa.

UE governo migração

NO OESTE DA UCRÂNIA:

A longa espera dos prisioneiros de guerra russos para voltar para casa

Em fila e de cabeça baixa, vários prisioneiros de guerra russos, vestidos com casacos azuis, calças e botas, caminham em direção a um refeitório para almoçar.

conflito Rússia prisioneiros Ucrânia prisão

BERLIM:

Alemanha reforça controles fronteiriços com Polônia e República Tcheca

Alemanha reforçará seus controles de fronteiras com Polônia (de 470 km) e República Tcheca (650 km) em meio ao aumento do fluxo migratório que pressiona o governo de Olaf Scholz e as regiões lotadas de solicitantes de asilos. O anúncio foi feito pela ministra do Interior, Nancy Faeser, nesta quarta-feira (27).

UE diplomacia polícia migração

VLOCHOS, Grécia:

Vítimas das inundações na Grécia lutam para reconstruir o pouco que restou

Quando a tempestade Daniel lançou trombas d'água no povoado de de Vlochos, no centro da Grécia, no começo de setembro, Nikos Falangas só teve tempo de fugir de casa com a esposa e o filho.

Por Vassilis KYRIAKOULIS

Por Vassilis KYRIAKOULIS

(Grécia clima inundação agricultura, Reportagem)

-- ORIENTE MÉDIO

AL HAMDANIYAH:

Incêndio em casamento no Iraque deixa ao menos 100 mortos

Pelo menos 100 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas de uma pequena cidade no norte do Iraque, informaram as autoridades de nesta quarta-feira (27).

Iraque incêndio

-- ÁSIA

REMPANG:

Ilha indonésia se opõe a ser despejada por projeto de fábrica chinesa

Sentado em uma ponte, o pescador indonésio Saddam Husen teme pelo povo de sua ilha, que pode ser expulso das suas terras ancestrais para dar lugar a um projeto bilionário financiado com capital chinês.

Indonésia China protestos investimentos

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Incerteza e juros elevados atrasam inovação, alerta ONU

O financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível, advertiu a ONU nesta quarta-feira (27).

Brasil ONU AmLat economia ciência

RABAT:

Marrocos visa protagonismo no hidrogênio verde

Aproveitando o seu papel pioneiro nas energias renováveis, o Marrocos quer se tornar um protagonista do mercado de hidrogênio verde no norte da África, tanto para exportação à Europa como para a utilização na produção de fertilizantes.

Marrocos clima Marrocos energia governo Argélia Tunísia

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Roteiristas de Hollywood concordam em encerrar greve e retornar ao trabalho

Os líderes do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, sigla em inglês) aprovaram na terça-feira (26) à noite o acordo salarial negociado com os estúdios de cinema e televisão e autorizaram o retorno ao trabalho de seus membros na quarta-feira (27), após uma greve que durou quase cinco meses e paralisou Hollywood.

EUA televisão cinema greve

PARIS:

Elisapie, a cantora inuíte que canta Metallica a serviço de seu povo

Com suas versões de músicas de Pink Floyd, Queen, Metallica e Blondie na língua inuíte, a cantora Elisapie espera chamar atenção para os problemas e esperanças do povos indígenas no norte de Quebec, no Canadá.

Canadá França indígenas

LA PAZ:

Um barco entre nuvens e super-heróis, o fenômeno singular dos 'cholets' na Bolívia

Em um mar de casas de tijolos, zarpa O Cruzeiro dos Andes, a última novidade entre os cholets, as moradias altas e coloridas construídas pela elite aimara 4.070 metros acima do nível do mar, na cidade boliviana de El Alto.

Por Esther MAMANI

Por Esther MAMANI

(Bolívia arquitetura lazer, Videorrelato)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

