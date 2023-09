Opositor russo Navalny é levado para cela em condições mais duras

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, anunciou nesta quarta-feira (27) que será transferido para uma cela onde as condições prisionais são mais rigorosas, um dia depois de seu recurso de uma pena de prisão de 19 anos ter sido rejeitado.

Preso desde seu retorno à Rússia, no início de 2021, após convalescença devido a um envenenamento, Navalny está atualmente detido na colônia penal IK-6 em Melekhovo, 250 quilômetros a leste de Moscou. Lá, é frequentemente colocado em uma cela disciplinar.

Desta vez o opositor deverá ser encarcerado em uma cela denominada "EPKT", uma cela de isolamento com as mais rigorosas condições de confinamento do sistema prisional russo.