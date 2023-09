Na China, Politburo diz que tomará medidas efetivas para prevenir riscos políticos e econômicos

O Politburo, principal órgão decisório da China, afirmou que tomará medidas efetivas para "prevenir e resolver" grandes riscos políticos e econômicos, mantendo uma "base firme" de segurança nacional. Em reunião coordenada por Xi Jinping, presidente chinês e chefe do Partido Comunista, os principais líderes do país discutiram iniciativas de inspeção, supervisão e controle de áreas político-econômicas chinesas.

No encontro, a liderança enfatizou a necessidade de fortalecer a liderança do partido comunista, exigiu que organizações de inspeção melhorem suas posições políticas e aprimorem de forma contínua as funções principais e competitividade das empresas estatais.

"Fortaleceremos a supervisão da corrupção nas empresas estatais e no setor financeiro, além de aprofundar o estudo de casos para promover a reforma e o tratamento", prometeu o Politburo.