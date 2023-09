"Melhor churrascaria de Nova York", piada online vira realidade

Grupo de amigos criou "churrascaria do Mehran" no Google Maps como piada e passou a avaliar "restaurante" no site; lista de espera chegou a 900 pessoas

Last Saturday, 65 of us made a five-star steak dinner for 100+ guests at New York's highest-rated steakhouse: Mehran's Steak House The full story: pic.twitter.com/iNlPKOxWtn

Após ver uma piada online "ir longe demais", um grupo de amigos em Nova York, nos Estados Unidos, decidiu tornar a brincadeira realidade. No último sábado, 23, a "churrascaria do Mehran", que só existia no Google Maps, virou um local físico - ainda que apenas por uma noite . A história foi contada em um fio na rede social X (antigo Twitter).

Na semana seguinte, um casal foi à casa e perguntou sobre o restaurante, após ver as avaliações. A priori, os moradores fingiram não saber do que se tratava, mas resolveram dar um passo adiante na brincadeira : criaram um site para a inexistente churrascaria, com cadastro para uma lista de espera.

It all started in a hacker house in New York's Upper East Side. I started living there in November 2021 and started cooking steaks for people every other week. @tydannysaurus put the house as "Mehran's Steak House" on Google Maps, and all of our friends started leaving reviews pic.twitter.com/Fupu0FsLtP

A novidade agradou moradores - e visitantes - da residência. Como brincadeira, amigos do programador criaram um local no Google Maps, a "churrascaria do Mehran" , e passaram a deixar diversas avaliações com cinco estrelas, nota máxima na plataforma. Fotos dos preparos acompanhavam as resenhas elogiosas. Devido às notas altas, os "clientes" disseram que o local seria "o melhor restaurante de Nova York".

Around 140 people made reservations. We also called our friends, and 65 of them agreed to come help with the dinner. People came from all over the place: California, Canada, Mexico, etc. Friends from Iran, high school friends, New York friends, SF friends -- all came together. pic.twitter.com/k0PhavOgXU

Em junho deste ano, o grupo resolveu avançar novamente: alugaram um espaço para eventos, com data para o fim de setembro. Em agosto, começaram a ligar para as pessoas que preencheram o cadastro, informando que o restaurante estava com um novo endereço "secreto" no East Village, a cerca de 7 km do local anterior. Cerca de 140 pessoas confirmaram interesse em conhecer o "novo" local.

Na ambientação, fotos de Mehran com figuras como os ex-presidentes estadunidenses Barack Obama, Bill Clinton e até mesmo John Kennedy (morto em 1963), além do físico Albert Einstein (falecido em 1955) e o gangster Al Capone (que foi a óbito em 1933). A trilha sonora do local era composta por versões de músicas pop e canções usadas como memes , sempre em arranjos para orquestra.

Customers could select from 3 types of wine, or "a tall glass of milk" (which several people ordered!)



Everyone (including the sommeliers) had to learn the proper procedures and etiquette in just a few hours pic.twitter.com/x9oRQziSd4 — Mehran Jalali (@mehran__jalali) September 26, 2023

Fechavam o pacote imagens de supostos cardápios de décadas anteriores do restaurante e um busto de Mehran em gesso. Foram contratadas até mesmo pessoas para se passar por um grupo de fãs esperando a chegada do cantor Drake - que não estaria no local - e um casal para encenar um pedido de casamento durante o jantar.

Guests started coming in at 5:30pm.



When they entered, they were greeted by absurdities:

- a group of fangirls cheering for Drake (he wasn't there)

- pictures of me with JFK, Al Capone, Albert Einstein, the Clintons, etc

- huge posters of allegedly "older menus" pic.twitter.com/LTNJw4itee — Mehran Jalali (@mehran__jalali) September 26, 2023





Segundo Mehran, nenhum dos "auxiliares de cozinha" tinha qualquer experiência no ramo. Isto levou a situações como terem esquecido de comprar ingredientes fundamentais para as receitas, e de alugar equipamentos que seriam básicos em restaurantes reais. O sistema usado para registrar os pedidos, disse ele, foi finalizado "cinco minutos antes de os convidados entrarem". Mesmo os supostos sommeliers precisaram aprender a servir os vinhos no dia do jantar.

O programador contou, nas publicações, que alguns dos clientes perceberam rapidamente que se tratava de uma pegadinha, mas a maior parte seguiu no espírito da brincadeira. Uma pessoa disse ter comido "o melhor bife" de sua vida. Muitos questionaram as fotos com diferentes figuras históricas, e Mehran afirma ter respondido que deveriam "superar o conceito linear de tempo".

"Churrascaria do Mehran", pegadinha teve até mesmo falso pedido de casamento durante jantar Crédito: Reprodução/Twitter/X/Mehran Jalali

Os próprios clientes foram parte da série de acontecimentos inusitados: duas pessoas pediram para comprar os cardápios de madeira - cada um foi vendido por 75 dólares (cerca de R$ 374 em conversão direta). Um casal, após fazer a refeição completa, simplesmente saiu sem pagar.

No X (antigo Twitter), a publicação de Mehran viralizou. Até o momento foram cerca de 650 mil visualizações e mais de 4 mil curtidas.

Mesmo com o sucesso, Mehran não deu indicação de que pretende deixar a carreira de programador para se dedicar à gastronomia. Apesar disso, segundo ele, a noite foi bastante positiva. "Todo o mundo se divertiu bastante", concluiu, agradecendo aos amigos que ajudaram a brincadeira a se tornar realidade.