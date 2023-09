Marrocos será sede da Copa Africana de Nações em 2025

O Marrocos será a sede da Copa Africana de Nações (CAN) de 2025, anunciou nesta quarta-feira (27) o presidente da Federação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, em evento no Cairo (Egito).

A candidatura marroquina era a única concorrente, depois da desistência dos demais países, entre eles, a Argélia.

Organizador da CAN em 1988, o Marrocos foi também escolhido para sediar a edição de 2015, mas pediu um adiamento por conta de um surto do vírus ebola no país.