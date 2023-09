Lula é forçado a frear agenda intensa para fazer cirurgia de quadril

Ele admitiu que as dores tinham se tornado insuportáveis, deixando-o de "mau humor".

Lula sofre de artrose, um desgaste nas cartilagens que revestem as articulações, e que pode limitar os movimentos.

Na sexta-feira, ele será submetido a uma "artroplastia total de quadril" no hospital Sírio Libanês de Brasília, informou um assessor do Palácio do Planalto.

A operação, que durará várias horas, e será realizada com anestesia geral, consiste na colocação de uma prótese híbrida, com uma parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso.

Lula revelou que começou a sentir dores na cabeça do fêmur em agosto do ano passado, durante a campanha eleitoral às presidenciais de outubro, quando derrotou Jair Bolsonaro.

E revelou que os sintomas se intensificaram, causando-lhe dificuldades para dormir, sentar-se ou ficar de pé.