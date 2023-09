Líder da direita espanhola perde votação no Parlamento para virar primeiro-ministro

O Parlamento da Espanha rejeitou nesta quarta-feira (27) em primeira votação a tentativa de posse como presidente do governo do líder da direita do país, Alberto Núñez Feijóo.

O líder do Partido Popular (PP), que pretendia suceder o socialista Pedro Sánchez como chefe de Governo, recebeu 172 votos favoráveis e 178 contrários no Congresso dos Deputados. Feijóo passará por uma segunda votação na sexta-feira, mas, a menos que haja uma grande surpresa, também será derrotado.

