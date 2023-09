Lampedusa, a ilha italiana que vive no ritmo da chegada de migrantes

Devido a sua posição geográfica em frente ao norte da África, a pequena ilha de Lampedusa, no mar Mediterrâneo, sem querer se tornou símbolo da chegada de migrantes à Europa.

Ela confirma que a maioria das pessoas que chegaram em embarcações foram levadas ao continente, com exceção de mais de cem menores desacompanhados.

Itália usa Lampedusa como exemplo da falta de solidariedade da União Europeia com a península em matéria de migração. A extrema direita europeia qualifica como "invasão" a chegada maciça de migrantes.

O centro de migrantes, um complexo pré-fabricado com menos de 400 leitos, precisou requisitar macas para acomodar os recém-chegados que se acumulavam em frente às suas portas.

Porém, a atividade intensa não parece impactar a Via Roma, rua para pedestres do porto, repleta de bares, restaurantes e lojas de suvenires por onde passeiam turistas despreocupados.

Quando o centro de acolhimento não está lotado, os migrantes vivem à margem da população, como dois universos paralelos que nunca se cruzam.

A situação está longe do cenário apocalíptico desenhado pela primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni, eleita há um ano com um discurso com tom antimigração. Porém, o fluxo não parou e desde janeiro cerca de 133.000 migrantes chegaram à Itália.