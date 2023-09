Juiz decide que Trump cometeu fraude ao inflar valor de seus bens

O juiz Arthur Engoron considerou ontem que o ex-presidente dos EUA Donald Trump cometeu fraude por inflar seus ativos e patrimônio líquido para obter empréstimos em condições mais favoráveis. A decisão é um revés para Trump antes do início do julgamento do caso, marcado para segunda-feira, 2.

O julgamento agora determinará apenas o tamanho da indenização. A procuradora-geral, Letitia James, busca uma multa de cerca de US$ 250 milhões para o ex-presidente. Outra punição possível é a família perder o controle da Organização Trump.

Letitia afirma que Trump inflou em US$ 2,2 bilhões o valor de suas propriedades, entre 2011 e 2021, incluindo o período em que ocupou a Casa Branca, de 2017 a 2021. O objetivo era obter empréstimos mais baratos. As mesmas propriedades apresentavam valores menores na hora de pagar impostos ou apólices de seguro.