Inter perde em casa para Sassuolo e sofre 1ª derrota no Italiano

Até então, a Inter tinha 100% de aproveitamento nos cinco primeiros jogos e parecia a caminho de uma sexta vitória, após abrir o placar no final do primeiro tempo com o holandês Denzel Dumfries (45'+1).

Apesar das quatro mudanças simultâneas do técnico Simone Inzaghi, entre elas a entrada do atacante Alexis Sánchez no lugar de Marcus Thuram, o time de Milão não conseguiu evitar a derrota.

"Perder diante da nossa torcida nos dói, temos que entender o que aconteceu, mesmo que o calendário, com nosso próximo jogo no sábado, não nos dê tempo", disse Inzagui após a derrota.

O Sassuolo consegue assim seu segundo grande resultado consecutivo, depois de bater a Juventus por 4 a 2 no último fim de semana.

A Inter fica com 15 pontos e continua na liderança pelo melhor saldo de gols (+12 contra +5) em relação ao Milan, que mais cedo derrotou o Cagliari fora de casa por 3 a 1.

Por sua vez, o Napoli se reencontrou com a vitória, depois de uma derrota e dois empates, ao golear a Udinese por 4 a 1, com gols do nigeriano Victor Osimhen (39') e do georgiano Khvicha Kvaratshkhelia (74'), que encerrou um jejum de 190 dias sem marcar.

Osimhen, artilheiro da Serie A na temporada passada, estava sendo observado de perto. No domingo, o atacante mostrou insatisfação ao ser substituído e criticou as decisões táticas do treinador francês Rudi Garcia.