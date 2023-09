Indonésia proíbe transações em redes sociais para proteger comércio local

Com o novo texto, as plataformas deixarão de oferecer a possibilidade de transações diretas e terão de se contentar com a promoção de produtos.

"Este regulamento está em vigor desde ontem", anunciou nesta quarta-feira (27) o ministro do Comércio da Indonésia, Zulkifli Hasan, especificando que as plataformas têm uma semana para se submeterem ao mesmo.

A Indonésia proibiu as transações de mercadorias nas redes sociais, uma nova regulamentação que visa a restringir as vendas nas plataformas que, segundo Jacarta, prejudicam milhões de pequenas empresas locais.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, também não reagiu.

Questionadas pela AFP nesta quarta-feira, nem a ByteDance, empresa matriz do TikTok, nem a filial indonésia do TikTok responderam até o momento.

Nas últimas semanas, as autoridades indonésias pediram a separação das redes sociais e do comércio eletrônico, observando que grandes plataformas como o TikTok - amplamente usado na Indonésia - ameaçam as pequenas empresas locais.

De acordo com especialistas, embora as modalidades de implementação da nova regulamentação ainda não sejam claras, as plataformas de redes sociais podem precisar de uma licença separada para explorar seu negócio de comércio eletrônico.

No mercado histórico de Tanah Abang, no coração de Jacarta, o maior mercado têxtil do sudeste asiático, as novas medidas foram bem-recebidas.

"O governo precisou inovar para lidar com a situação", disse Stevanie Ahua, uma vendedora de jeans de 60 anos.