França apresenta seu plano de 'luta implacável' contra o assédio escolar

"A mobilização deve ser geral: todos temos um papel a desempenhar (...) Realizaremos uma luta implacável contra o assédio escolar", declarou a primeira-ministra Elisabeth Borne no começo de sua apresentação.

O governo francês anunciou, nesta quarta-feira (27), um plano de "luta implacável" contra o assédio escolar, desde o envolvimento sistemático da promotoria até a exclusão dos assediadores das redes sociais, semanas depois do último suicídio adolescente no país.

Por sua vez, o ministro da Educação, Gabriel Attal, nomeado em julho e um dos pesos pesados da base do governo, anunciou que quer implementar "aulas de empatia" durante o horário escolar a partir de 2024, uma medida aplicada, por exemplo, na Dinamarca.

Várias medidas já foram implementadas durante o verão (inverno no Brasil), como a possibilidade de mudar o aluno assediador de escola, ou de punir os autores de assédio virtual contra alunos de outros centros educacionais.

"No total, cerca de um milhão de crianças sofreram assédio durante os últimos três anos", afirmou a primeira-ministra.

O suicídio de Nicolas, de 15 anos, na cidade de Poissy (ao oeste de Paris) em 5 de setembro, meses depois de reclamar de que sofria assédio, reacendeu o debate sobre este problema.

Ante as queixas de seus pais, as autoridades educacionais responderam com uma carta que afirmava que suas declarações haviam sido "inaceitáveis" e que recordava que a calúnia é crime na França.

A missiva causou indignação do governo, e Attal voltou a insistir nesta quarta-feira em "acrescentar trato humano no terreno" para evitar essas situações, ainda que sem abandonar a contundência de sua política.