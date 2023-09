EUA: presidente da Câmara não pretende aprovar projeto do Senado para evitar shutdown

Enquanto o Senado avança com uma abordagem bipartidária para evitar uma paralisação do governo (shutdown), o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, ainda não fez progressos enquanto pede aos republicanos de extrema direita que aprovem a sua própria medida temporária da Câmara para manter o governo aberto.

O republicano expôs sua estratégia hoje a portas fechadas, tentando convencer a indisciplinada maioria republicana a trabalhar em conjunto. Ele organizou uma votação-teste na sexta-feira, um dia antes do prazo de paralisação de sábado, em um projeto. Isso reduziria os gastos federais em 8% e reforçaria a segurança nas fronteiras dos EUA, mas foi rejeitado pelo presidente Joe Biden, pelos democratas e pelos seus próprios republicanos da extrema-direita.

McCarthy indica que vai rejeitar o projeto de lei bipartidário do Senado, que financiaria o governo até 17 de novembro, acrescentando US$ 6 bilhões para a Ucrânia e US$ 6 bilhões para ajuda humanitária nos EUA, enquanto as negociações continuam. Ele exige um encontro com Biden para incluir sua medida de segurança das fronteiras.