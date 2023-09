Encontrados no México 6 corpos em local de buscas por jovens sequestrados

Seis corpos foram encontrados nesta quarta-feira (27) em uma zona rural do estado mexicano de Zacatecas (norte), onde as autoridades faziam buscas por sete jovens sequestrados no domingo passado, informou o o governo local, segundo o qual um dos reféns foi localizado com vida.

Os cadáveres foram levados para o serviço médico legal da cidade de Zacatecas, a capital estadual, para determinar se pertencem às pessoas sequestradas na localidade de Villanueva, enquanto o jovem encontrado com vida, Yobani Acevedo, permanece hospitalizado.

"São seis corpos jovens que foram encontrados nas imediações [do lugar onde Acevedo foi localizado]", mas "temos que esperar por respeito às famílias", disse aos jornalistas o secretário de Governo de Zacatecas, Rodrigo Reyes.