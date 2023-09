Corinthians anuncia demissão de Luxemburgo

O Corinthians anunciou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira (27), um dia depois do empate em 1 a 1 com o Fortaleza no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, em Itaquera.

"O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras", escreveu o 'Timão' em um comunicado, sem dar detalhes sobre os termos da saída do treinador.

Segundo especulações, a diretoria corintiana pretende contratar Tite, ex-técnico da Seleção e ídolo alvinegro, que seria a primeira opção do Flamengo para substituir o argentino Jorge Sampaoli, prestes a deixar o clube carioca.