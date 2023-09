Coreia do Norte vai expulsar Travis King, soldado americano que desertou

A reportagem da mídia estatal da Coreia do Norte não especificou quando King seria libertado. Pyongyang alegou que King "confessou que entrou ilegalmente no território da Coreia do Norte".

A Coreia do Norte decidiu deportar Travis King, um soldado americano que cruzou a fronteira do país em julho, depois de determinar que ele havia entrado ilegalmente, anunciou Pyongyang nesta quarta-feira, 27.

Depoimento

No mês passado, a Coreia do Norte alegou que King disse aos investigadores que decidiu cruzar a fronteira para o país asiático por causa do seu "mal estar pelos maus tratos e discriminação racial dentro do Exército dos EUA".

A Coreia do Norte só confirmou em agosto que tinha detido King. Naquele momento, os meios de comunicação estatais afirmaram que King expôs as suas frustrações com a sociedade americana e que o soldado expressou a vontade de procurar refúgio na Coreia do Norte ou em um outro país.

Em entrevista no mês passado à Associated Press, a mãe de King, Claudine Gates, disse que seu filho tinha "tantos motivos" para querer voltar para casa.

"Eu simplesmente não consigo imaginá-lo querendo ficar na Coreia quando ele tem família nos Estados Unidos. Ele tem tantos motivos para voltar para casa", disse ela. (Com agências internacionais)