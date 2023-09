Coreia do Norte liberta soldado americano Travis King

O soldado está "a caminho dos Estados Unidos" depois de ter passado pela cidade fronteiriça de Dandong, na China, e, posteriormente, pela base norte-americana em Osan, na Coreia do Sul, disse à imprensa, nesta quarta-feira (27), o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

A Coreia do Norte libertou o soldado americano Travis King, que entrou ilegalmente em seu território em julho, procedente da Coreia do Sul.

A China é a principal aliada da Coreia do Norte, país liderado por Kim Jong Un e alvo de inúmeras sanções internacionais devido aos seus testes com armas nucleares.

Em um comunicado, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, agradeceu à Suécia, que atua como mediadora diplomática de Washington em Pyongyang, "e ao governo da República Popular da China pela sua ajuda na facilitação do trânsito do Soldado King".

"Acredito que é um caso isolado", disse, acrescentando que os Estados Unidos "não fizeram concessões" à Coreia do Norte em troca da libertação do soldado.

O jovem de 23 anos deveria retornar aos Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinares depois de se envolver em uma briga de bar, de ter tido um confronto com a polícia e passar um tempo preso na Coreia do Sul.

Em vez disso, ele saiu do aeroporto, juntou-se a um passeio turístico e atravessou correndo a fronteira entre as duas Coreias.

No mês passado, Pyongyang confirmou que King estava sob sua custódia e que ele atravessou a fronteira com a Coreia do Sul para evitar "os maus-tratos e a discriminação racial no Exército dos Estados Unidos".