Coreia do Norte expulsará soldado americano Travis King

A Coreia do Norte expulsará o soldado americano Travis King, detido após cruzar a fronteira da Coreia do Sul em julho, infirmou nesta quarta-feira a agência estatal KCNA.

Após concluir sua investigação, o "órgão pertinente da DPRK (sigla em inglês da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) decidiu expulsar Travis King, soldado do exército dos Estados Unidos que entrou ilegalmente no território da DPRK, com base na lei da República", explicou a agência KCNA.

