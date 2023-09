Comunicado do Business Wire :Xsolla

A tecnologia da AcceleratXR capacita as equipes de desenvolvimento, independentemente do tamanho ou nível de habilidade, para criar experiências on-line e multiplayer de ponta em grande escala. Com mais de 20 sistemas especializados, como scripts na nuvem ao vivo, a AcceleratXR é a plataforma mais flexível e repleta de recursos para o desenvolvimento de jogos, entretenimento digital, metaverso e muito mais.

A aquisição marca uma mudança transformadora em direção à comercialização de soluções integrais de cross-play e cross-pay com disponibilidade imediata, permitindo que as pessoas mantenham sua identidade e acessem seu histórico de compras em qualquer plataforma em que queiram jogar: PC, web, console, celular e RV.

"Damos as boas-vindas à AcceleratXR, a mais nova inclusão à família de tecnologia de jogos da Xsolla", disse Chris Hewish, CEO da Xsolla. "A AcceleratXR oferece uma tecnologia sólida de back-end de servidor de jogo, capaz de atender a diversas plataformas - da web ao PC, do console ao celular. Isso indica um avanço promissor em nossa jornada para redefinir a tecnologia cross-play."

"Estamos entusiasmados com a aquisição pela Xsolla, pois ela reforça nossa missão principal de fazer com que as ferramentas de desenvolvimento de jogos sejam acessíveis a todo mundo, bem como de melhorar as experiências sociais nas comunidades de jogos", explicou Jean-Philippe Steinmetz, cofundador da AcceleratXR. "Este importante passo em frente apresenta oportunidades promissoras para remodelar a indústria mundial de jogos."

Para mais informações sobre a AcceleratXR, acesse:https://xsolla.pro/axr-acquisition

Sobre a XsollaA Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para a indústria de videogames. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentes à distribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliar o alcance geográfico, gerar mais receitas e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Sediada e constituída em Los Angeles (EUA), com escritórios em Berlim (Alemanha), Seul (Coreia do Sul), Pequim (China), Kuala Lumpur (Malásia), Tóquio (Japão) e outras cidades ao redor do mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como: Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.