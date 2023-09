Comunicado do Business Wire :Xolver

Xolver, a prestigiada empresa de consultoria e terceirização, comemorou com sucesso seu evento internacional em 20 de setembro de 2023, a "Annual Investors Conference 2023". Este encontro reuniu investidores institucionais, bancos de investimento, gerentes de portfolios, organismos reguladores e destacados atores do mercado financeiro local e internacional.

O evento contou com a participação de executivos internacionais de renome, incluindo representantes da Bloomberg, JPMorgan e PIMCO. Além destes, participaram das conversas importantes autoridades do setor público da República Dominicana, como o Superintendente de Pensões e a Vice-Ministra de Crédito Público do Ministério da Fazenda.

O tema central, "Incertezas das Taxas de Juros nos Mercados Financeiros Internacionais e suas Implicações para Portfolios de Mercados Emergentes", foi abordado de forma exaustiva durante o evento. Foram analisados temas estruturais que impactam na gestão de investimentos, riscos inerentes aos portfolios de renda fixa, conjunturas de mercado e macrotendências que pudessem incidir sobre o desenvolvimento dos mercados financeiros a longo prazo.

A conferência teve início com o economista Nassim José Alemany, Sócio-Diretor da Xolver, seguida de uma apresentação sobre o sistema de pensões dominicano por Francisco Torres, Superintendente de Pensões. O auge do evento foi a palestra magistral de Damian Sassower, Chefe de Estratégia de Renda FiXa para Mercados Emergentes da Bloomberg Intelligence, quem aprofundou sobre as implicações da volatilidade nas taxas de juros mundiais quanto aos mercados emergentes e a posição estratégica da República Dominicana neste contexto.

Um enriquecedor debate que contou com um grupo especialistas, apresentado por Yamileh García de Kuhnert, Sócia da Divisão de Mercado de Capitais na Xolver, discutiu as vulnerabilidades e oportunidades que surgem no atual ambiente de mercado. O grupo incluiu Nicolás Silva, Diretor Executivo da JP Morgan, Rahul Garg, Gerente de Portfolios da PIMCO e María José Martínez, Vice-Ministra de Crédito Público do Ministério da Fazenda da República Dominicana.

Em suas palavras de encerramento, a Sra. García fez um convite para "Aproveitar com cautela as oportunidades de diversificação e boas práticas oferecidas pelos mercados mundiais ao ser seletivos e fortalecer nossos mercados de capitais mediante formação de portfolios cada vez mais resilientes, com cobertura de riscos, maior diversidade de participantes e maior liquidez."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.