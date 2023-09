Comunicado do Business Wire :Toshiba

Demonstrando liderança em sua empresa e comunidade, a Vice-Presidente de Recursos Humanos da Toshiba America Business Solutions, Kim Jones, é finalista neste ano do Stevie® Awards para mulheres executivas no Concurso de Mulher Executiva do Ano.

Ao formar um comitê de DEI, ela garante que as opiniões de toda a organização sejam ouvidas. Além disto, Jones se esforça por atrair os mais diversos candidatos para sua empresa, implementando as melhores práticas para atingir este objetivo.

Os Stevie Awards para mulheres executivas homenageiam mulheres executivas, empreendedoras, funcionárias e as empresas que dirigem ao redor do mundo. Os Stevie Awards foram aclamados como os principais prêmios empresariais do mundo. Os finalistas foram definidos pelas pontuações médias de mais de 200 profissionais de negócios a nível mundial, trabalhando em seis júris.

Ela irá saber se será vencedora do Stevie Award de Ouro, Prata ou Bronze durante um evento de gala no Marriott Marquis Hotel em Nova York na sexta-feira, 10 de novembro.

Enquanto está fora do escritório, Jones continua mergulhando em sua comunidade. Além de ser voluntária como curadora e na equipe técnica de sua igreja, Jones tem se envolvido ativamente com teatros comunitários sem fins lucrativos no sul da Califórnia.

Os Stevie Awards são conferidos em oito programas: o Stevie Awards da Ásia-Pacífico, o Stevie Awards da Alemanha, o American Business Awards®, o International Business Awards®, o Stevie Awards do Oriente Médio e Norte da África, o Stevie Awards para Mulheres de Negócios, o Stevie Awards para Grandes Empregadores e Stevie Awards por Vendas e Atendimento ao Cliente. Um nono programa, o Stevie Awards por Excelência em Tecnologia, será lançado em 2024. As competições do Stevie Awards recebem mais de 12.000 indicações a cada ano de organizações em mais de 70 países. Honrando organizações de todos os tipos e portes, bem como as pessoas por trás delas, os Stevie Awards reconhecem desempenhos excepcionais no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) oferece soluções para locais de trabalho e proporciona um amplo portfólio de produtos de fluxo de trabalho e gestão de documentos reconhecidos pelo setor para empresas de todos os portes nos EUA, México, América Central e do Sul. A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje através de premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO?, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. A Toshiba visa continuamente clientes e comunidades que atende, estando comprometida com a sustentabilidade e sendo reconhecida como Empresa de Sustentabilidade do Wall Street Journal Top 100. Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

Contato de mídia: Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 [email protected]

