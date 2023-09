Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou hoje uma colaboração com aTerveystalo, uma empresa nórdica prestadora de serviços de saúde privados, para ajudar a fornecer experiências mais rápidas e uniformes aos clientes e, ao mesmo tempo, reforçar a segurança e a conformidade dos dados. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230927417946/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ©Thales

A Terveystalo contará com a plataforma OneWelcome Identity da Thales para fornecer uma melhor experiência on-line geral aos clientes, unificando as interações digitais entre serviços, reduzindo o atrito e desenvolvendo jornadas de cliente mais personalizadas. Não só os clientes se sentirão mais capacitados e protegidos, mas a Terveystalo também se beneficiará de contas mais seguras, melhor proteção de dados e maior conformidade com mandatos regulamentares rigorosos aplicáveis ao setor da saúde. Ao implementar as capacidades de CIAM ("Gerenciamento de identidade e acesso do cliente", na sua sigla em inglês) da OneWelcome Identity Platform, a Terveystalo será capaz de acelerar a sua transformação de desenvolvimento digital, incluindo serviços on-line mais rápidos e ininterruptos, transição acelerada para a nuvem e redução do tempo e de custos de desenvolvimento. "A identidade digital está no nosso DNA", disse Danny de Vreeze, vice-presidente de Produtos de Gerenciamento de Identidade e Acesso na Thales."Queremos construir uma colaboração baseada na confiança, para fornecer uma vantagem competitiva que estabeleça firmemente a Terveystalo como a principal fornecedora de cuidados de saúde nos países nórdicos e que fortaleça ainda mais a estratégia da empresa de prestar atendimento integrado e baseado em dados com os melhores resultados da categoria." Sami Vellonen, diretor de Desenvolvimento da Terveystalo,comentou:"Depois de analisar uma série de propostas, selecionamos a Thales para melhorar nossa plataforma digital integrada, permitindo o crescimento em mercados selecionados e, o mais importante, para concretizar nossa visão de atendimento integrado funcional e humano para todos os clientes da Terveystalo". Maior prestadora de cuidados de saúde da Finlândia, a Terveystalo opera 370 clínicas na Finlândia, com outras 155 clínicas na Suécia, oferecendo uma grande variedade de cuidados de saúde primários, cuidados especializados e serviços de bem-estar para mais de 3 milhões de clientes corporativos, privados e do setor público. -0- *T Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de EUR 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. O Grupo gerou vendas de EUR17,6 bilhões em 2022. *T

