Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

"A Organon foi fundada com a visão de criar um dia a dia melhor e mais saudável para cada mulher. Parte dessa responsabilidade é abordar a educação contraceptiva e as barreiras de acesso no mundo todo", disse Kevin Ali, CEO da Organon. "Apesar de sentir muito orgulho pelo reconhecimento do progresso realizado, nosso trabalho ainda está longe de terminar. Juntamente com nossas parcerias, queremos prevenir 120 milhões de gestações indesejadas até 2030 - um passo crucial para concretizar nossa visão de um futuro em que todas as 4 bilhões de mulheres e meninas do planeta tenham o poder de controlar seu planejamento familiar."

A Organon (NYSE: OGN), empresa mundial de saúde focada na saúde da mulher, foi nomeada para a lista Change the World de 2023 da Fortune por sua liderança em ajudar mulheres e meninas do mundo todo a assumir o controle de sua saúde reprodutiva. A Organon possui um portfólio de programas, colaborações e investimentos destinados a ajudar as próximas gerações por meio da educação em planejamento familiar e do acesso a métodos contraceptivos. A lista anual da Fortune reconhece empresas que tiveram um impacto social positivo por meio de atividades que fazem parte da sua estratégia empresarial principal.

A lista Change the World da Fortune é selecionada e classificada pelos editores da Fortune com base nas próprias reportagens e análises da revista. As nomeações são analisadas com base no alcance, natureza e durabilidade do impacto da empresa em problemas sociais específicos, grau de inovação, impacto na empresa e o nível de integração da iniciativa na estratégia geral da empresa.

-- Promovendo a "Her Promise Access Initiative", através da qual a Organon trabalha em conjunto com parcerias para expandir a disponibilidade de métodos contraceptivos aos 73 países de renda mais baixa. A iniciativa já ajudou a prevenir 57 milhões de gestações indesejadas até o momento.

-- Estabelecendo a "Her Plan is Her Power", uma iniciativa mundial plurianual de US$ 30 milhões para reduzir as gestações não planejadas por meio do ativismo global, bem como investimentos em soluções voltadas para a comunidade nos Estados Unidos, em países de baixa e média renda e no mundo todo.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e cerca de 10.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Algumas declarações e divulgações feitas neste comunicado à imprensa são "declarações prospectivas" dentro do significado das cláusulas de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não se relacionam apenas a fatos históricos ou atuais e podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "espera", "pretende", "antecipa", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "vontade" ou palavras de significado semelhante. Essas declarações prospectivas incluem declarações sobre os esforços da Organon para expandir o acesso aos métodos contraceptivos. Essas declarações prospectivas são baseadas em planos e expectativas atuais da Organon e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os planos e as expectativas da Organon, incluindo resultados reais, difiram materialmente das declarações prospectivas. A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, acontecimentos futuros ou outros motivos. Os fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano encerrado em dezembro 31 de 2022 e apresentações subsequentes na SEC, disponíveis em www.sec.gov.

