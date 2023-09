Comunicado do Business Wire :NTT DOCOMO, INC.

A NTT DOCOMO, INC. anunciou hoje sua nova linha de serviços OREX RAN, OREX SMO e OREX Services, parte do seu compromisso de se tornar um provedor de serviços Open RAN para operadoras de telecomunicações internacionais. Esse comunicado tem como objetivo proporcionar clareza e entendimento mútuo entre as operadoras de telecomunicações internacionais com relação aos serviços oferecidos pela OREX, facilitando assim sua expansão.

OREX é a marca de serviço Open RAN da DOCOMO, desenvolvida em colaboração com vários fornecedores globais. A marca pode ser personalizada para atender aos desafios exclusivos de cada cliente. A expectativa é que a introdução dos serviços Open RAN da OREX reduza o custo total de propriedade dos clientes em até 30% quando os custos de configuração inicial e manutenção contínua forem levados em conta. Também pode reduzir o tempo necessário para o projeto da rede em até 50%. Além disso, a OREX reduz o consumo de energia nas estações base em até 50%.

Na oferta da OREX RAN, a OREX utiliza os recursos da Open RAN, que permite a combinação de vários produtos de fornecedores para fornecer estações estações básicas altamente econômicas. Ao aproveitar o conhecimento adquirido com a experiência única da DOCOMO na construção de redes móveis com vários fornecedores de equipamentos desde a era 4G, a OREX integra os pontos fortes de seus 13 PARCEIROS OREX para oferecer uma ampla variedade de redes base de acesso de rádio virtualizadas (vRANs) e unidades de rádio (RUs) compatíveis com a variedade de diferentes frequências em uso em vários países. Com a inclusão de sete novos fornecedores de RU, a OREX está preparada para atender às demandas de uma base de clientes ainda maior.

Com a OREX SMO, a OREX fornece um software desenvolvido pela NTT Corporation para facilitar o projeto, a configuração e o monitoramento eficientes das redes de acesso sem fio, permitindo a operação autônoma e otimizada dos dispositivos. A adoção da OREX SMO permite a otimização automática do projeto da rede, que reduz a carga de trabalho do projeto em até 50%, especialmente em casos complexos que levariam várias semanas. Isso também reduz a carga de trabalho operacional, com a automatização de tarefas como o ajuste do ângulo da antena das estações base, que é fundamental para proteger a área de cobertura. A OREX SMO está em conformidade com as especificações padrão definidas pela O-RAN ALLIANCE.

Os serviços da OREX fornecem a aquisição e a integração de sistemas necessárias para a adoção da OREX RAN e da OREX SMO, bem como o suporte operacional e a manutenção pós-implantação.

Em 22 de setembro, a DOCOMO iniciou a implantação e a operação da OREX RAN e da OREX SMO em sua rede 5G doméstica, incorporando o software de estação base da Fujitsu Limited, a plataforma de nuvem da Wind River, o acelerador de hardware da NVIDIA e o servidor COTS com processadores Intel. Com base na experiência operacional acumulada na rede da DOCOMO, essas empresas planejam aprimorar os serviços OREX Open RAN e expandir suas combinações de produtos, buscando oferecer melhor custo-benefício e confiabilidade.

No futuro, a DOCOMO continuará a apoiar as operadoras de telecomunicações globais na adoção do Open RAN com suas novas ofertas OREX, consolidando sua cooperação com parceiros globais para tornar o Open RAN uma realidade. Além disso, a DOCOMO aproveitará a tecnologia por meio da aplicação da rede totalmente fotônica à rede de transporte na Open RAN, seguindo o conceito da Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) promovida pelo Grupo NTT. Também utilizará servidores de baixa potência equipados com tecnologia de convergência fotônica-eletrônica e integrará o OREX SMO à IOWN's Cognitive Foundation.