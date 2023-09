Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

"Os fornecedores de MarTech precisam produzir resultados e demonstrar eficiência", disse Sunder Pillai, ISG, diretor e practice leader, Retail, CPG e Enterprise. "O desafio deles é fazer com que as marcas entendam que investir em marketing de precisão e melhorar a experiência de compra aumentará a participação no mercado e fidelizará os clientes."

O relatório ISG Provider Lens? MarTech Service Providers2023 para o Brasil constata que, em vez de os fornecedores se consolidarem para atender à crescente necessidade de serviços de MarTech, as opções para empresas brasileiras se expandiram. Embora muitas empresas brasileiras tenham optado por utilizar plataformas de nuvem dominantes como AWS, Azure e Google Cloud, muitas outras preferem aplicativos e websites personalizados independentes, de acordo com o relatório do ISG.

O Brasil registrou um aumento na demanda por soluções de tecnologia de marketing durante a pandemia da COVID, impulsionado pela necessidade de aprimorar a experiência digital do cliente e simplificar as operações comerciais, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma importante empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

De acordo com o relatório do ISG, os clientes preferem feedback imediato e respostas adaptadas às suas necessidades específicas. As tendências do marketing digital mostram que dois terços dos consumidores digitais desejam interagir com os anunciantes em tempo real, afirma o relatório. Além disso, quatro quintos das pessoas estão mais abertas e interessadas em interagir com marcas que oferecem experiências personalizadas, afirma o ISG. No entanto, esta não é uma tarefa fácil, especialmente com a crescente consciencialização em torno da utilização de dados pessoais.

Para os diretores de marketing, a complexidade do marketing digital pode ser um desafio considerável, afirma o relatório do ISG. A abundância de peças móveis - combinada com mudanças contínuas no ambiente global, no cenário competitivo, nas tecnologias de consumo e, acima de tudo, no comportamento do cliente - exige que as marcas evoluam continuamente as suas abordagens de marketing, afirma o ISG.

Embora o conteúdo seja crucial para a experiência global e estratégia de comunicação de uma empresa, só é relevante se for adequado a cada segmento-alvo de clientes, personalizado para cada intenção e entregue no formato apropriado, afirma o relatório do ISG.

"A qualidade do conteúdo e a experiência digital geral tornaram-se estratégicas para as empresas", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. "O aumento dos custos exige uma abordagem diferente da simples compra de mídia."

O relatório também examina como a IA está sendo usada pelas empresas brasileiras para melhorar o atendimento ao cliente, aprimorar o controle de qualidade e otimizar campanhas de marketing.

O relatório ISG Provider Lens? MarTech Service Providers 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 28 fornecedores em seis quadrantes: Strategic MarTech Services, Digital Presence and Digital Ads, Digital Experience and Content, Social and Relationship, Digital Commerce Optimization, e Analytics and Intelligence.