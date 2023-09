Comunicado do Business Wire :Hithium

Hithium's Xiamen battery production plant has been certified carbon neutral. (Photo: Business Wire)

A instalação de produção da Hithium, uma fabricante de baterias estacionárias, em sua sede em Xiamen (China) recebeu a certificação de neutralidade de carbono PAS 2060, reconhecida mundialmente (número do certificado: 0412TZH01106). Essa norma de certificação se baseia em metodologias estabelecidas, de acordo com a TÜV Süd, para calcular a pegada de carbono da fábrica (como o GHG-Protocol e a ISO 14064) e avalia, quando necessário, o impacto dos certificados de compensação de alta qualidade de projetos climáticos (incluindo MDL, JI, GS e VCS).

A empresa quer que a fábrica sirva como referência na indústria de armazenamento de energia, elevando o padrão de produção sustentável como um dos primeiros locais de produção de baterias na China a receber tal certificação.

O gerente geral da Hithium, Jason Wang,comentou: "É um grande orgulho termos alcançado esta certificação tão rapidamente e estarmos estabelecendo um alto padrão para o setor. Nossa abordagem para cumprir o objetivos ESG e alcançar a produção sustentável está enraizada na cultura da empresa. Desde a direção até cada membro das equipes, seja na investigação, nas vendas ou na linha de produção, vê a redução das nossas emissões de carbono como um compromisso fundamental".

Aproveitando a certificação da sua fábrica neutra em carbono, a Hithium anunciou algumas metas associadas:

Neutralidade de carbono nas operações do grupo até 2025Para alcançar a neutralidade de carbono nas operações principais do grupo (escopos 1 e 2), a Hithium utilizará mais de 40% de eletricidade renovável, bem como reduzirá em 15% as emissões médias de carbono tanto dos seus produtos como da sua cadeia de suprimentos (em comparação com o ano de referência de 2022), com uma taxa de reciclagem superior a 20% para matérias-primas descartadas.

Neutralidade de carbono na produção global até 2028O objetivo da Hithium é atingir 100% de uso de eletricidade renovável no grupo, com bases globais de produção de baterias certificadas como fábricas neutras em carbono, para reduzir em 30% as emissões médias de carbono tanto dos seus produtos como da sua cadeia de suprimentos (em comparação com o ano de referência de 2022), com uma taxa de reciclagem superior a 40% para matérias-primas descartadas.

Neutralidade de carbono em toda a cadeia industrial até 2035Até 2035, a Hithium pretende alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia do grupo (escopos 1, 2 e 3), ao longo do ciclo de vida do produto (excluindo a fase de uso), e uma taxa de reciclagem superior a 80% para matérias-primas descartadas.