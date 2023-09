Comunicado do Business Wire :Dubai Chambers

H.E. Abdul Aziz Al Ghurair, Chairman of Dubai Chambers (Photo: AETOSWire)

As Câmaras de Dubai lançaram o The Deals Hub, uma nova plataforma voltada para o impacto que cria um espaço inovador para líderes empresariais e investidores globais anunciarem parcerias e negócios durante o próximo Fórum Empresarial de Dubai, que ocorre em novembro em Madinat Jumeirah.

Organizado sob o patrocínio do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governador de Dubai, o Fórum Empresarial do Dubai reunirá as principais partes interessadas do governo e dos setores privados do mundo todo para explorar parcerias econômicas estratégicas , desenvolver redes internacionais e abrir novos horizontes para negócios, comércio e investimentos.

O lançamento do The Deals Hub cria um espaço dedicado para forjar e anunciar grandes iniciativas empresariais, parcerias e investimentos, com assinaturas presenciadas por altos funcionários do governo, figuras proeminentes dos setores público e privado e representantes dos meios de comunicação internacionais.

Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, presidente das Câmaras de Dubai, comentou: "O Fórum Empresarial de Dubai cria uma plataforma única para negócios e investimentos que irá desbloquear oportunidades interessantes e promover o crescimento econômico sustentável. O lançamento do The Deals Hub destaca a posição cada vez mais importante de Dubai como uma capital líder da economia mundial e reflete o sucesso do emirado na hora de atrair investimento estrangeiro e apoiar a expansão empresarial".

O The Deals Hub hospedará uma linha completa de acordos, incluindo grandes parcerias, joint ventures e fusões e aquisições; OPIs, grandes investimentos e rodadas de captação de recursos; contratos governamentais, acordos comerciais transfronteiriços e memorandos de entendimento.

O Fórum Empresarial de Dubai ocorre em Madinat Jumeirah nos dias 1º e 2 de novembro.

Para se inscrever no evento, acesse register.dubaibusinessforum.com.