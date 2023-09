Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen, firma de serviços profissionais independentes e multidisciplinares com o mais rápido crescimento no mundo, lançou um novo serviço global de valoração para ampliar sua plataforma de serviços tributários, jurídicos e serviços relacionados aos clientes. A equipe global de valoração da Andersen trabalha com empresas, fundos, pessoas físicas com alta renda e escritórios familiares a fim de estipular a valoração dos negócios, bens tangíveis e intangíveis e títulos complexos para fins fiscais, de relatórios financeiros e consultoria em transações. Seus clientes abrangem uma ampla linha de setores, de tecnologia à manufatura, e agricultura à biofarmacêutica.

Na altura do lançamento, o serviço global de valoração da Andersen tem uma presença em mais de 20 países em todo o mundo (América do Norte, Europa, América Latina, Oriente Médio e Ásia).

"As áreas tributária, jurídica e de valoração estão intrinsicamente relacionadas, porém nenhuma outra firma de serviços profissionais oferece todos esses recursos em escala global sob o mesmo teto", afirmou o presidente e CEO da Andersen Global, Mark Vorsatz. "Nossa visão na Andersen é a de criar uma plataforma onde os clientes possam ter uma experiência perfeita trabalhando com uma firma multidisciplinar na qual podem confiar, em qualquer lugar do mundo. Visamos nos tornar uma das maiores firmas de valoração independentes do mundo nos próximos anos".