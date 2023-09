Cientistas testam tecnologia que pode restaurar movimento dos braços com o pensamento

A combinação destes implantes - que leem os pensamentos usando inteligência artificial e depois transmitem os sinais através do sistema nervoso do próprio paciente - já tinha sido testada em um indivíduo paraplégico, que conseguiu voltar a andar, um avanço que foi publicado na revista científica Nature em maio.

"A mobilidade do braço é mais complexa", explicou à AFP a cirurgiã Jocelyne Bloch, que realizou as intervenções para colocar os implantes.

Com os braços, não há o problema do equilíbrio, mas "a musculatura da mão é bastante fina, com muitos músculos pequenos diferentes que são ativados ao mesmo tempo para determinados movimentos", explica.

O paciente, que pediu para permanecer no anonimato, perdeu os movimentos após uma queda. No mês passado, ele foi submetido a duas operações no Centro Hospitalar Universitário Vaudois (CHUV) em Lausanne, Suíça.

O primeiro procedimento foi para colocar, no lugar de um pequeno pedaço de osso do crânio, um implante cerebral de poucos centímetros de diâmetro, concebido pela organização francesa CEA-Clinatech.

Já no segundo, foram colocados eletrodos desenvolvidos pela empresa holandesa Onward na altura da medula cervical, conectados a uma pequeno estimulador com tamanho aproximado de um cartão de crédito implantado no abdômen.

O implante cerebral registra as regiões do cérebro que são ativadas quando o paciente pensa em um movimento e as comunica aos eletrodos, como uma espécie de "ponte digital".