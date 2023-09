Biden contra Trump: a batalha pelo voto da classe operária

Isso significa, potencialmente, votar em Trump, o grande favorito nas primárias do Partido Republicano.

Trump não participará do debate dos candidatos à nomeação republicana e visitará na quinta-feira uma pequena fábrica em Detroit, que não está no circuito do sindicato dos trabalhadores do setor automobilístico (UAW), atualmente em greve por melhorias salariais contra as "três grandes" montadoras de automóveis dos Estados Unidos: General Motors, Ford e Stellantis.

Biden e Trump estão buscando "seduzir o eleitorado trabalhador, especialmente o branco", que será decisivo no próximo ano, analisa Jefferson Cowie, professor da Universidade de Vanderbilt, em uma entrevista à rádio pública NPR.

"Será que eles serão seduzidos pela retórica habitual de Trump, especialmente em questões de raça e nacionalismo? Ou veremos um movimento mais voltado para a visão um pouco próxima à de Roosevelt e Biden? Essa é realmente a questão central", resume o acadêmico.

Biden, que aposta fortemente no apoio dos sindicatos e que sempre que pode defende suas medidas em favor da classe média, é o primeiro presidente dos Estados Unidos a se juntar a um piquete de grevistas.

Com um megafone na mão para encorajá-los, o democrata de 80 anos pretendia dar um grande impulso à sua campanha de reeleição.