Rússia divulga imagens de comandante militar considerado morto pela Ucrânia

O ministério da Defesa da Rússia divulgou, nesta terça-feira (26), imagens do comandante da Frota do Mar Negro durante uma reunião, para desmentir a alegação da Ucrânia de que o almirante Viktor Sokolov morreu na semana passada em um bombardeio na Crimeia.

O Kremlin não respondeu às perguntas sobre o comandante nesta terça-feira e enviou os questionamentos ao Ministério da Defesa, poucos minutos antes da publicação do comunicado.

A Ucrânia bombardeou com mísseis na sexta-feira (22) a base da frota russa do Mar Negro em Sebastopol, na península anexada da Crimeia.

O exército ucraniano afirmou na segunda-feira que o ataque matou mais de 30 militares, incluindo Sokolov.

Após a divulgação das imagens de Sokolov, as unidades de operações especiais ucranianas afirmaram que estavam tentando apurar a situação.

No Telegram, as forças especiais afirmaram que, segundo as "fontes disponíveis", o comandante estava entre os mortos, mas que às vezes a identificação das vítimas é difícil porque os corpos ficam bastante deteriorados.

No dia do bombardeio, a Rússia informou em um primeiro momento que o ataque deixou um morto, mas pouco depois retificou a afirmação e anunciou que um militar estava desaparecido.