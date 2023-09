PAUTA CONSOLIDADA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

O líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, se apresentoum nesta terça-feira, ao Parlamento para tentar assumir o posto de chefe de Governo do país, um exercício fadado ao fracasso por não ter apoio suficiente, apesar de ter vencido as eleições legislativas em julho.

MADRI:

Alberto Núñez Feijóo, uma aposta frustrada da direita espanhola

À frente da direita espanhola para devolvê-la ao poder, Alberto Núñez Feijóo está perto de confirmar que a aposta foi uma escolha frustrada: sua candidatura à presidência do governo espanhol está fadada ao fracasso no Parlamento, exceto em caso de grande surpresa

(Espanha eleições política partidos, Perfil, 688 palavras, já transmitida)

=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO CONFLITO ===

CORREDOR DE LACHIN:

Milhares de refugiados de Nagorno-Karabakh se amontoam na fronteira com a Armênia

Pelo menos 19.000 pessoas procedentes de Nagorno-Karabakh fugiram para a Armênia, anunciaram nesta terça-feira (26) as autoridades de Yerevan, uma semana após a ofensiva relâmpago vitoriosa do Azerbaijão neste território separatista do Cáucaso.

(Armênia Azerbaijão conflito, Nota-central, 617 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

CORREDOR DE LACHIN:

Tristeza e caos na fronteira entre Armênia e Nagorno-Karabakh

Milhares de homens, mulheres e crianças deixaram o disputado enclave de Nagorno-Karabakh nesta terça-feira (26) sob a supervisão de soldados do Azerbaijão.

(Armênia Azerbaijão conflito refugiados, 542 palavras, já transmitida)

VÍDEO, FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Chefe da ONU denuncia a 'loucura' da nova corrida armamentista nuclear

O secretário-geral da ONU, António Guterres, tachou, nesta terça-feira, de "loucura" a nova "corrida armamentista" nuclear que avança, enquanto a Coreia do Norte advertiu que a península coreana está "à beira de uma guerra nuclear" pela atitude dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

(ONU CoreiaNorte CoreiaSul EUA, Central, 700 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

EUA condena 'duramente' ataque a embaixada cubana em Washington

Os Estados Unidos condenaram "duramente" na segunda-feira o ataque contra a embaixada de Cuba em Washington e se comprometeram a realizar "uma investigação apropriada" sobre o ocorrido.

(EUA Cuba diplomacia crime, 730 palavras, já transmitida)

DETROIT:

Biden se soma a grevistas do setor automotivo em piquete nos EUA

Uma imagem inédita foi exibida nesta terça-feira: a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, junto aos trabalhadores da indústria automotiva no estado de Michigan (norte) para apoiar suas demandas e dizer que eles merecem um aumento salarial "significativo".

(EUA política economia greve eleições automóvel, 541 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Economia

WASHINGTON:

Intensas negociações tentam evitar paralisação de serviços nos EUA

Os legisladores americanos intensificam as negociações para tentar evitar uma pralisia dos serviços federais se não for aprovada uma lei de orçamento, com um gigantesco pacote de ajuda à Ucrânia em risco.

(EUA orçamento economia política macroeconomia Ucrânia Rússia Congresso, Nota-central, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

Também anunciada em Economia

ACANDI, Colômbia:

Migrantes e cocaína: um negócio pujante no Darién colombiano

Uma floresta impenetrável e o maior cartel de cocaína do mundo são o terror dos migrantes na Colômbia. A fronteira com o Panamá é uma barreira difícil de ultrapassar e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de fazer dinheiro às custas do sonho americano.

(Colômbia migração conflito narcotráfico, Reportagem, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- EUROPA

MYRNE:

Brigada médica móvel atende crianças traumatizadas pela guerra na Ucrânia

Cerca de vinte profissionais de saúde de uma brigada móvel que visita crianças das zonas rurais da Ucrânia foram mobilizados em uma escola de ensino fundamental de Myrne, a 40 km de Kiev.

(Ucrânia conflito hospitais infância saúde, 460 palavras, já transmitida)

BRATISLAVA:

Retórica eleitoral desperta medo na comunidade LGBTQIA+ na Eslováquia

Um ano depois de um duplo assassinato homofóbico que chocou a Eslováquia, a comunidade LGBTQIA+ está preocupada com o aumento do discurso de ódio durante a campanha para as eleições de sábado, em um país que concede poucos direitos aos casais homoafetivos.

(Eslováquia eleições política direitos, 522 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERICÓ:

Em plena reaproximação com Israel, Arábia Saudita envia delegação à Cisjordânia

Pela primeira vez em três décadas, a Cisjordânia recebeu, nesta terça-feira (26), uma delegação oficial da Arábia Saudita, em plena reaproximação entre o reino e Israel, que poderiam estabelecer relações em breve, sob os auspícios dos Estados Unidos.

(Israel conflito Palestinos diplomacia Arábia paz, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China critica 'expansão desenfreada das alianças militares'

A China é contrária à "expansão desenfreada das alianças militares", afirmou nesta terça-feira (26) o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, na mais recente de uma série de advertências de Pequim, no momento em que o governo dos Estados Unidos aprofunda suas alianças de segurança na região Ásia-Pacífico.

(China diplomacia, 400 palavras, já transmitida)

SHAKHTINSK:

O trabalho mortal nas minas da ArcelorMittal no Cazaquistão

De pé, voltado para as amplas planícies castigadas pelo vento da estepe cazaque, Vladimir Khaniev recorda, estoicamente, a explosão que o deixou incapacitado.

(Cazaquistão carvão segurança minas trabalho energia, 680 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

A franca expansão do setor espacial indiano

Ao privatizar as atividades espaciais concentradas até agora nas mãos de sua poderosa agência estatal, Nova Délhi está fomentando o surgimento de uma série de empresas que miram a conquista de um mercado global em franca expansão.

(Índia espaço governo empresas, 660 palavras, já transmitida)

PARIS:

AIE faz apelo para que países ricos e China antecipem calendário de neutralidade do carbono

Os países ricos e as economias em desenvolvimento deverão antecipar em vários anos as metas de neutralidade de carbono, segundo as recomendações da Agência Internacional de Energia (AIE), que destacou as energias limpas como principal instrumento para limitar o aquecimento global.

(AIE clima meteorologia energia eletricidade, 570 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

DETROIT:

Biden se soma a grevistas do setor automotivo em piquete nos EUA

Uma imagem inédita foi exibida nesta terça-feira: a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, junto aos trabalhadores da indústria automotiva no estado de Michigan (norte) para apoiar suas demandas e dizer que eles merecem um aumento salarial "significativo".

(EUA política economia greve eleições automóvel, 541 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Américas

WASHINGTON:

Intensas negociações tentam evitar paralisação de serviços nos EUA

Os legisladores americanos intensificam as negociações para tentar evitar uma pralisia dos serviços federais se não for aprovada uma lei de orçamento, com um gigantesco pacote de ajuda à Ucrânia em risco.

(EUA orçamento economia política macroeconomia Ucrânia Rússia Congresso, Nota-central, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

Também anunciada em Américas

SAN FRANCISCO:

EUA processa Amazon por práticas monopolistas

A autoridade americana da concorrência, FTC, e 17 estados entraram com uma ação nesta terça-feira (26) contra a Amazon, a qual acusam de adotar estratégias desleais para manter "ilegalmente seu monopólio" de comércio on-line, segundo um comunicado da agência federal.

(Eco EUA tecnologia, Central, 584 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

Suicídio, uma realidade presente entre as afegãs, diz diretora da ONU

O suicídio e a ideia de tirar a própria vida estão "por toda parte" entre as mulheres afegãs, à medida que se veem cada vez mais isoladas e constrangidas, com frequência por familiares do sexo masculino encarregados de fazer cumprir os decretos dos talibãs, declarou a diretora-executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, ao Conselho de Segurança, nesta terça-feira.

(ONU mulheres Afeganistão, 509 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Gelo marinho da Antártica atinge baixa histórica no inverno

O gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido no final do inverno - momento em que registra o maior nível de superfície no ano - desde que as pesquisas científicas começaram, há 44 anos, anunciou o principal observatório dos Estados Unidos na segunda-feira.

(EUA clima meio ambiente meteorologia Antártica, 440 palavras, já transmitida)

PARIS:

AIE faz apelo para que países ricos e China antecipem calendário de neutralidade do carbono

Os países ricos e as economias em desenvolvimento deverão antecipar em vários anos as metas de neutralidade de carbono, segundo as recomendações da Agência Internacional de Energia (AIE), que destacou as energias limpas como principal instrumento para limitar o aquecimento global.

(AIE clima meteorologia energia eletricidade, 570 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Economia

NOVA YORK:

Espetáculo contemporâneo 'Dead Man Walking' estreia temporada na Ópera de Nova York

Há três décadas atrás, a irmã Helen Prejean escreveu o livro "Dead Man Walking", uma memória que descreve sua relação com um condenado à pena de morte cuja execução foi presenciada por ela.

(EUA ópera música DeadManWalking, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

Em Paris, Dior surpreende com desfile feminista e Saint Laurent volta às raízes

A Dior realizou, nesta terça-feira, um desfile feminista e colorido na passarela parisiense, uma instalação provocante de tons pop que contrastam abertamente com o preto, branco e dourado que dominam o seu vestuário.

(França moda luxo, 705 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

SÃO PAULO:

Flamengo, o milionário de bolsos vazios

O que era uma grande chance para aumentar a coleção de troféus se tornou uma das maiores frustrações da história do Flamengo, que saiu de mãos vazias das seis competições que disputou em 2023... E a situação pode piorar.

(Brasil Fbl Flamengo, Ângulo, 743 palavras, já transmitida)

FOTOS

RIO DE JANEIRO:

Com Ganso e Arias de volta, Fluminense recebe Inter pelas semifinais da Libertadores

Com o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante colombiano Jhon Arias recuperados de problemas físicos, o Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira (27), no Maracanã, com a força máxima do ataque à disposição do técnico Fernando Diniz.

(Brasil Fbl Libertadores, Apresentação, 558 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]