Messi será dúvida 'até o último momento' para final da US Open Cup, diz Martino

Lionel Messi vai tentar "até o último momento" se recuperar para jogar a final da US Open Cup, disse nesta terça-feira (26) o técnico do Inter Miami, Gerardo Martino.

Messi e Jordi Alba, que ficaram de fora do jogo do último domingo contra o Orlando City, pela MLS, não participaram dos primeiros 15 minutos do treino desta terça, que foram abertos para a imprensa.

Em entrevista coletiva após a atividade, Martino disse que ambos foram a campo posteriormente e explicou que Messi tem mais chances que Alba de estar na presente na final contra o Houston Dynamo, que será disputada nesta quarta-feira (27).