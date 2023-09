Medellín se despede de Botero, seu filho preferido

Cerca de mil pessoas se despediram nesta terça-feira (26) de Fernando Botero em sua cidade natal, Medellín, na última parte das homenagens póstumas a um dos artistas latinos mais relevantes do século XX antes do seu sepultamento, em Pietrasanta, Itália.

Dezenas de fãs tiravam fotos com as obras de Botero, que tinha 91 anos. Outros aguardavam na fila para se despedir do "mestre", que morreu de pneumonia no último dia 15, em Mônaco.

"É uma referência cultural. Sei o impacto que teve na cidade, principalmente com as obras que produziu na época em que Medellín estava mergulhada na violência", disse à AFP o universitário Juan Pablo Góngora, 20. "É como vir fazer um gesto de agradecimento por tudo o que fez pela cidade."

O corpo de Botero ficará até amanhã no Museu de Antioquia e será cremado no dia seguinte.

Para a administradora aposentada May Pérez, Botero "foi um diplomata da cultura colombiana. Nunca deixou de retratar os costumes, a vida, as coisas positivas e negativas: guerra, paz, pobreza, abundância...".