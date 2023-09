Marrocos e Argélia se enfrentam na ONU sobre Saara Ocidental

Representantes do Marrocos e da Argélia se enfrentaram nesta terça-feira (26) na Assembleia Geral da ONU sobre a questão do Saara Ocidental, considerado pela organização um território não autônomo.

A disputa se arrasta há décadas entre o Marrocos, que controla cerca de 80% do território e propõe um plano de autonomia sob a sua soberania, e os separatistas saarauís do partido Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu direito de réplica após o discurso de seu par marroquino, o embaixador da Argélia, Amar Bendjama, acusou o representante do Marrocos de distorcer as palavras do presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que reafirmou na semana passada seu apoio à realização do referendo de autodeterminação previsto na assinatura, em 1991, de um cessar-fogo que nunca se concretizou.