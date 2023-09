Karen Khachanov é campeão do ATP 250 de Zhuhai, seu 1º título em 5 anos

O russo, de 27 anos, tem agora cinco títulos no circuito profissional. Em 2016, foi campeão do ATP 250 de Chengdu e, em 2018, levantou mais três troféus: Marselha, Moscou e o Masters 1000 de Paris, o mais importante de sua carreira.

Primeiro cabeça de chave do torneio, Khachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2), 6-1, em uma hora e 42 minutos.

O tenista russo Karen Khachanov, número 15 do mundo, venceu nesta terça-feira (26) o ATP 250 de Zhuhai (China), ao derrotar na final o japonês Yoshito Nishioka.

Nesta terça, em Zhuhai, Kachanov teve que batalhar por mais de uma hora para bater Nishioka no tie break do primeiro set.

Na segunda parcial, no entanto, o russo dominou e conseguiu a primeira quebra no quarto game. No final, ele fechou o jogo em seu primeiro match point.

