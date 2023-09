Juventus vence Lecce na abertura da 6ª rodada do Italiano

A Juventus conseguiu uma vitória suada sobre o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (26), na abertura da sexta rodada do campeonato Italiano, graças a um gol do polonês Arkadiusz Milik.

Com este resultado, a Juve, que vinha de derrota para o Sassuolo no último sábado (4 a 2), subiu provisoriamente para a vice-liderança com 13 pontos, dois atrás da líder Inter de Milão.

Mas as vaias aos jogadores da equipe na descida para os vestiários no intervalo, e os tímidos aplausos após o apito final, mostraram mais uma vez que a 'Velha Senhora' ainda não empolgou os torcedores neste início de temporada.