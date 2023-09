Intensificam as negociações para tentar evitar paralisação de serviços nos EUA

Caso não haja a adoção do novo orçamento, os primeiros a sofrerem as consequências serão os dois milhões de funcionários federais que não receberão seus salários, enquanto durar o que se conhece como "shutdown", ou paralisação dos serviços públicos.

Quatro meses depois de quase dar calote na dívida pública, o Congresso deve adotar antes de 1º de outubro a lei do orçamento de 2024 para evitar a paralisia do governo.

Os legisladores americanos intensificam as negociações para tentar evitar uma paralisação dos serviços federais, caso não seja aprovada uma lei de orçamento, colocando um gigantesco pacote de ajuda à Ucrânia em risco.

No Senado, de maioria democrata, a oposição republicana é favorável à ajuda à Ucrânia. Os dois partidos liberaram aproximadamente 110 bilhões de dólares (quase R$ 550 bilhões) para a Ucrânia desde 2022.

A crise ameaça diretamente a guerra na Ucrânia. A Casa Branca quer que a lei do orçamento inclua 24 bilhões de dólares (quase R$ 100 bilhões) em ajuda militar e humanitária a Kiev.

A ordem do ex-presidente republicano Donald Trump, que busca voltar à Casa Branca em 2024, foi "paralisar" o governo, a menos que sejam aprovadas "todas" suas demandas orçamentárias em questão no Congresso.

Durante o governo de Trump, houve o mais longo "shutdown", como é conhecido o fechamento do fluxo de fundos públicos que levou à quase paralisação do Estado federal, em 2018. Segundo estimativas da época, o PIB americano perdeu mais de 3 bilhões de dólares (quase 11 bilhões de reais na cotação da época) no período.

"O financiamento do governo é uma das responsabilidades elementares do Congresso", disse o presidente Joe Biden em um vídeo nesta terça-feira. Ele também pediu aos republicanos da Câmara (de Representantes) que "comecem a fazer seu trabalho".