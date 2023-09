França buscará minas de lítio em seu território para 'repatriar' produção

A França anunciou sua intenção de procurar minas de lítio no seu território para "repatriar parte" de sua produção, no âmbito de seu plano para uma transição ecológica "soberana" e competitiva, disse o governo nesta terça-feira (26).

Este metal crítico é fundamental no plano de vários países de abandonar os combustíveis fósseis ante a crise climática, por seu papel essencial na fabricação de baterias para carros elétricos. O Chile abriga as maiores reservas do planeta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente Emmanuel Macron anunciou ontem a criação de "um grande inventário de recursos mineiros [na França] que são necessários para a transição ecológica", como lítio e cobalto, para garantir uma "soberania" das matérias-primas.