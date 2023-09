Flamengo, o milionário de bolsos vazios

O que era uma grande chance para aumentar a coleção de troféus se tornou uma das maiores frustrações da história do Flamengo, que saiu de mãos vazias das seis competições que disputou em 2023... e a situação pode piorar. A última decepção do elenco mais caro da América Latina, avaliado em mais de R$ 800 milhões pelo portal especializado Transfermarkt, aconteceu no domingo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No domingo, diante de mais de 63 mil torcedores, o Flamengo perdeu a chance mais clara de não terminar a temporada sem títulos, ao empatar em 1 a 1 com o São Paulo no Morumbi, resultado que sagrou o time paulista campeão da Copa do Brasil, depois de vencer o rubro-negro jogo de ida por 1 a 0, uma semana antes, no Maracanã.

O vice-campeonato parece sentenciar a continuidade do técnico Jorge Sampaoli, apontado como um dos principais responsáveis pelo fracasso, com seus problemas para gerir o grupo, constantes mudanças nas escalações e a utilização de jogadores fora de suas posições. A imagem de Sampaoli caminhando para o vestiário assim que o árbitro encerrou a partida, enquanto alguns de seus jogadores choravam em campo, descreve o momento conturbado do Flamengo. "A gente planta as coisas para poder colher. Não plantamos muita coisa e não colhemos nada", disse o atacante Gabigol, criticado pela torcida por sua queda de rendimento, após a final contra o São Paulo. "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!", cantavam os jogadores rubro-negros depois de conquistarem a Copa Libertadores 2022, em outubro.

Estavam confiantes quanto a uma vitória sobre o time espanhol na final do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Marrocos, em fevereiro deste ano. O Real Madrid chegou à decisão, mas o Flamengo caiu na semifinal para o Al-Hilal da Arábia Saudita, derrotado por 3 a 2. Dias antes, o time perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Na sequência, vieram as derrotas na Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.

Quatro desses fracassos foram sob comando do português Vítor Pereira, substituído em abril por Sampaoli, que protagonizou a eliminação inesperada nas oitavas de final da Libertadores, em agosto. "Se você considerar a expectativa gerada e o potencial do clube pela sua capacidade de investimento, seu poderio financeiro, é realmente desastroso isso que o Flamengo está protagonizando", disse o comentarista Mauro Cezar Pereira em seu canal no YouTube. "A culpa não é só do técnico, dos dirigentes ou do departamento do futebol, é também dos jogadores, que também cometeram muitos erros graves ao longo da temporada", acrescentou.