Fifa vai transferir mais de 100 postos de trabalho de Zurique a Miami

A entidade já tinha levado a Paris parte do departamento que atende às federações-membro e recentemente abriu escritórios em Miami para apoiar a organização do próximo Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Fifa vai transferir mais de 100 postos de trabalho, incluindo seu departamento jurídico, do escritório em Zurique para Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, informou uma fonte à AFP nesta terça-feira (26).

Uma fonte a par da mudança disse à AFP que o departamento jurídico, assim como o de riscos e assessoria, serão levados a Miami, juntamente com os órgãos judiciais da Fifa.

Além da próxima Copa do Mundo, a fonte afirma que a cidade do estado da Flórida é considerada um ponto estratégico por sua proximidade com 41 federações-membro da região da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e suas vantajosas conexões com a América do Sul.

Os funcionários da Fifa foram informados da mudança em um e-mail enviado nesta terça-feira.

Um porta-voz da entidade confirmou a transferência para Miami, sem especificar o número de cargos transferidos.

"A Fifa é um órgão mundial e alguns departamentos foram informados sobre uma mudança prevista para um novo escritório permanente em Miami", disse o porta-voz à AFP.

"Isto está alinhado com a visão global de uma organização que tem 211 federações-membro. Nossos novos escritórios em Miami e Singapura juntam-se ao nosso escritório em Paris e aos escritórios de desenvolvimento regional em todo o mundo. A sede da Fifa permanece em Zurique", ressaltou a fonte.