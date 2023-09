Feijóo critica anistia a separatistas e deve ficar sem maioria para formar governo na Espanha

O discurso de investidura de Feijóo é o início do processo no Parlamento para a formação do novo governo. Os deputados votarão nesta quarta-feira, 27, se o líder do PP será ou não o novo premiê espanhol. Caso ele não conquiste 176 votos a favor (maioria simples do Parlamento da Espanha), o que é mais provável, uma segunda votação ocorre na sexta-feira, 29. Nesse caso, Feijóo pode ser eleito com qualquer maioria.

Isso porque o Parlamento está dividido, e Feijóo precisa do apoio do partido ultradireitista Vox e de legendas independentistas para conseguir a maioria para governar (176 deputados). Na prática, trata-se de uma união impossível. No discurso desta terça-feira, Feijóo criticou os diálogos entre o principal rival do PP, o PSOE, e os independentistas e se posicionou contra a anistia para os políticos espanhóis acusados de separatistas. "Não é aceitável nem jurídico nem eticamente", disse.

O líder do Partido Popular (PP) da Espanha, Alberto Núñez Feijóo, fez seu discurso de investidura nesta terça-feira, 26, em uma última tentativa para se tornar o primeiro-ministro do país, substituindo Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Apesar de ter levado a maioria dos votos nas eleições de julho, o PP tem dificuldades para formar a maioria no Parlamento e deve ficar sem o cargo.

Não é uma tarefa simples para o PP. O partido tem o apoio do ultradireitista Vox, o que garante 170 deputados (137 do PP e 33 do Vox), mas é ameaçado pelas articulações do PSOE, que tenta uma coligação com a liga de esquerda Sumar e com as legendas menores para obter maioria e dar continuidade ao governo de Sánchez, no cargo desde 2018. Esses partidos, no entanto, podem optar pela abstenção e permitir que o PP tenha a maioria, ainda que frágil.

Para conquistar o apoio dos independentistas, Sánchez aceitou incorporar três novas línguas como idiomas oficiais do governo espanhol. Desde a semana passada, os deputados podem falar no Congresso em catalão, galego e basco. Os documentos oficiais também começaram a ser traduzidos para essas línguas.

Até o momento, Sanchez conquistou o apoio de dois partidos bascos, que somam 13 votos, e um da região de Barcelona, o Esquerda Republicana da Catalunha, com mais 7 votos. Isso garante 171 votos, um a mais do que o PP soma com o Vox. Para ampliar a soma, o PSOE negocia com o Junts, partido catação responsável pela tentativa de independência em 2019 e que diz não ter outro objetivo além desse.

Discurso de investidura

No discurso de investidura, Feijóo não pareceu disposto a negociar com os independentistas sequer para convencer que eles se abstenham nas votações dos próximos dias. Nos primeiros cinco minutos de discurso, posicionou-se contra a anistia. Em seguida, se referiu ao ato de Sánchez de incorporar novas línguas e disse ser contra. "Não concordo com o uso de línguas co-oficiais pela falta de comunicação entre espanhóis", disse.

O líder do PP também aproveitou o tempo na tribuna para lançar propostas econômicas, em um tom mais próximo de alguém que apresenta sua candidatura, como é o caso. Ele defendeu uma diminuição de impostos para empreendedores e para as classes média e baixa. Também prometeu aumentar o salário mínimo e as pensões.

A maior parte do discurso, no entanto, esteve voltado para críticas ao governo de Pedro Sánchez e a possível anistia aos independentistas. A sua proposta para o conflito político da Catalunha é endurecer o código penal e criar o crime de "deslealdade constitucional" em substituição ao crime de sedição.