EUA: McCarthy encara resistentes entre republicanos em votação que evitaria paralisação

Quaisquer medidas tomadas pelo republicano da Califórnia podem causar o risco de uma paralisação do governo ou de um esforço para destituí-lo do cargo de presidente da Câmara - ou ambos. Ele tem alternado entre apelar para seus críticos conservadores e atacá-los enquanto avalia se sua sorte acabou e se ele finalmente foi encurralado por um flanco linha-dura.

Falando aos repórteres na terça-feira, McCarthy sugeriu chegar a um acordo diretamente com o presidente americano, Joe Biden, para evitar uma paralisação do governo. Biden não tem planos de se reunir com McCarthy, disseram funcionários da Casa Branca, argumentando que ele deveria seguir os contornos do acordo sobre o teto da dívida que negociou com o presidente no início deste ano. Biden disse aos repórteres na segunda-feira, 25, que não havia falado com McCarthy.