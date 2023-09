EUA anuncia sanções contra chefe do Clã do Golfo e colaboradores de Los Chapitos

E isso implica trabalhar "como uma rede", acrescentou em Washington, durante a segunda cúpula com famílias sobre fentanil, um opioide sintético que causou boa parte das quase 110 mil mortes por overdose no país em 2022.

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao chefe do Clã do Golfo, que controla a produção de cocaína na Colômbia, e a nove colaboradores da facção Los Chapitos do cartel mexicano de Sinaloa, informou o Departamento do Tesouro americano nesta terça-feira (26).

Nesse esforço, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro, instituiu sanções ao colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conhecido como "Chiquito Malo", atual líder do Clã do Golfo.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro acusa-o de "fornecer cocaína para as principais organizações de tráfico de drogas, incluindo o Cartel de Sinaloa".

Em 2022, "Chiquito Malo" desencadeou um surto de violência na Colômbia ao saber da extradição para os Estados Unidos de seu antecessor Dairo Antonio Úsuga David, o "Otoniel".

Nos Estados Unidos, Chiquito Malo é acusado de tráfico de cocaína e de ter participado de planos para assassinar narcotraficantes rivais.

As sanções do OFAC contra ele coincidem com uma reunião em Bogotá do Grupo de Trabalho Antinarcóticos Estados Unidos-Colômbia.

Também foram incluídos na lista de sanções "nove indivíduos baseados no México responsáveis pelo tráfico de fentanil e por outras drogas ilícitas em nome de Los Chapitos e do Cartel de Sinaloa", afirma o comunicado.