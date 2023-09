Coreia do Sul exibe força com primeiro desfile militar em uma década

A Coreia do Sul organizou, nesta terça-feira (26), o primeiro desfile militar em uma década, com a participação inédita dos Estados Unidos, uma demonstração de força em um momento de tensão com a Coreia do Norte.

Quase 4.000 soldados participaram no desfile no centro de Seul, que também exibiu 170 tanques, drones e mísseis, diante dos aplausos da multidão que exibia bandeiras sul-coreanas.

Quase 300 soldados americanos participaram no desfile, um fato inédito que ilustra a força da aliança militar entre os dois países diante da ameaça nuclear norte-coreana.