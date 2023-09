Congresso intensifica negociações para evitar paralisação de serviços nos EUA

Caso não seja aprovado o novo orçamento, os primeiros a sofrer as consequências serão os dois milhões de funcionários federais que não receberão seus salários, enquanto durar o chamado "shutdown", ou paralisação dos serviços públicos.

Quatro meses depois de quase dar calote na dívida pública, o Congresso deve aprovar, antes de 1º de outubro, a lei do orçamento de 2024 para evitar a paralisia do governo.

Os legisladores americanos intensificam as negociações para tentar evitar uma paralisação dos serviços federais, caso não seja aprovada uma lei de orçamento, o que colocaria em risco um gigantesco pacote de ajuda à Ucrânia.

No Senado, de maioria democrata, a oposição republicana é favorável à ajuda para a Ucrânia. Os dois partidos liberaram aproximadamente 110 bilhões de dólares (quase R$ 550 bilhões) para a Ucrânia desde 2022.

Sabendo do risco que a ajuda financeira para seu país corre em um contexto de polarização política, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou na última quinta-feira o Congresso para tentar convencer os legisladores republicanos e democratas a ajudá-lo na guerra contra a Rússia, mas o Congresso está dividido.

O texto que circulava nesta terça-feira no Senado inclui um quarto desse valor, cerca de 6 bilhões de dólares (quase R$ 30 bilhões).

A crise ameaça diretamente a guerra na Ucrânia. A Casa Branca quer que a lei do orçamento inclua 24 bilhões de dólares (cerca de R$ 100 bilhões) em ajuda militar e humanitária a Kiev.

Tratam-se dos mesmos legisladores partidários da ortodoxia orçamentária, que levaram os Estados Unidos a quase dar um calote na dívida pública há quatro meses. A maioria apertada que os republicanos têm na Câmara Baixa dá um poder desproporcional a esses representantes.

A ordem do ex-presidente republicano Donald Trump, que quer voltar à Casa Branca em 2024, foi "paralisar" o governo, a menos que sejam aprovadas "todas" as suas demandas orçamentárias em questão no Congresso.

Durante o governo Trump, ocorreu o mais longo "shutdown", como é conhecida a suspensão do fluxo de fundos públicos que levou à quase paralisação do Estado federal, em 2018. Segundo estimativas de então, o PIB americano perdeu mais de 3 bilhões de dólares (quase 11 bilhões de reais na cotação da época) no período.