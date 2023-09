Comunicado do Business Wire :Nippon Sanso Holdings Corporation

A Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD) publicou o "Relatório Integrado de 2023" nesta terça-feira, 26 de setembro, em seu site. O Relatório Integrado é divulgado todos os anos para informar sobre a situação financeira do Grupo, incluindo as estratégias de gestão e a visão geral do negócio, bem como as informações não financeiras, entre elas as atividades de sustentabilidade. Ele é destinado a todas as partes interessadas, desde membros do Grupo a investidores. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230925453808/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Integrated Report 2023 cover page (Graphic: Business Wire)

No "Relatório Integrado de 2023", o foco ficou por conta do nosso plano de gestão de médio prazo, "Visão NS 2026 | Possibilitando o futuro", anunciado em maio de 2022 com o objetivo de explicar a história da criação de valor de forma fácil de entender, usando exemplos específicos. O "Relatório Integrado de 2023" é publicado em formato PDF, com links a determinadas páginas de nosso site que contêm informações relacionadas para melhorar a acessibilidade. Visite a página do "Relatório Integrado" (em inglês) no site do Grupo. Principais características do relatório de 20231) Criação de valor -- A partir de mensagens do CEO, apresenta a estratégia do Grupo NSHD com base no progresso da Visão NS 2026 e na compreensão do nosso ambiente de negócios. -- Como recurso especial, apresenta nossos esforços específicos relacionados a "Excelência operacional", "Eletrônica total" e "Neutralidade de carbono", disponibilizados em nossos campos de foco definidos na Visão NS 2026.

-- Nossa história de criação de valor indica o conceito básico (o valor que abraçamos) e as opiniões dos nossos colaboradores (a fonte da criação de valor), juntamente com uma mensagem da direção de Recursos Humanos do Grupo. 2) Criação de valor em cada segmentoPara cada segmento, o documento explica o posicionamento no ano final da Visão NS 2026, analisando o posicionamento e os pontos fortes do mercado, as percepções sobre o ambiente de negócios e itens importantes de sustentabilidade e esclarece o direcionamento da estratégia para a criação de valor. 3) Governança corporativaO relatório compartilha uma conversa entre Katsumi Nagasawa (diretor externo e presidente do Comitê Consultivo sobre Nomeações e Remuneração) e Yutaka Okuda (diretor executivo do departamento Jurídico do Grupo), bem como os desafios dos quais eles devem estar cientes com base no ambiente que cerca o NSHD. Além disso, apresenta uma matriz de competências que elenca a experiência e área de atuação de cada membro tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal.

ConteúdoIntrodução Recurso especial História da criação de valor Destaques de desempenho Sustentabilidade Criação de valor em cada negócio Governança Informações do grupo Apêndice O Nippon Sanso Holdings Group é o quarto maior fornecedor mundial de gases industriais, eletrônicos e médicos, operando em quatro regiões geográficas (Japão, EUA, Europa e Ásia e Oceania) e cobrindo mais de 30 territórios. Além disso, o negócio Thermos fornece produtos da marca THERMOS para mais de 120 países. Desde sua fundação como Nippon Sanso Ltd. em 1910, o Grupo defende a criação de valor social por meio de soluções inovadoras de gás que aumentam a produtividade industrial, melhoram o bem-estar humano e contribuem para um futuro mais sustentável. Com mais de 19 mil colaboradores, juntos somos "Os profissionais do gás" e compartilhamos o mesmo objetivo: "Tornar a vida melhor através da tecnologia do gás" O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.